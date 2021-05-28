Engin Polat: Dipomed Medikal için Turquality markaları arasına girmeyi hedefliyoruz

Engin Polat, neden bu programa dâhil olmayı istediklerini ise "Turquality, uluslararası mecralarda markalaşma potansiyeli olan markaların değerini artırmak amacıyla devlet desteğiyle sürdürülen bir markalaşma destek programıdır. Dipomed markası ile bu programa dâhil olarak markamızın uluslararası pazardaki değerini artırmak istiyoruz. Dipomed markası ile Turquality programına girmekle hem kendi marka değerimize hem de Türk mallarının dünya piyasalarındaki değerine katkıda bulunacağız. Ülkemizi her yerde en iyi şekilde temsil etmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm dünya Türk mallarının ne kadar kaliteli olduğunu yakında anlayacak." şeklindeki sözleri ile açıkladı.



Eşinin de işlerine destek olan Engin Polat hem Türkiye'de hem de yurtdışında faaliyet gösteren Dilan Polat güzellik merkezlerinin de markalaşma sürecine katkıda bulunuyor. Bu bağlamda eşinin geliştirmiş olduğu kozmetik ürünlerini ve markalarının üretimini üstlenerek her aşamasında kontrol sağlayabiliyor.





MÜKEMMELLİK AYRINTILARDA GİZLİDİR

Başarısının arkasındaki gücün de kontrol konusundaki titizliği olduğuna vurgu yapan Engin Polat," Ben, yaratılış olarak tabiri yerinde olacaksa; kontrol delisi bir insanım. Hemen her işin son kontrolünü bile bizzat yaparım. Hani, ütüyü fişten çektim mi? diye 3 kez kontrol eden insanlar vardır ya; işte ben de işimde o kadar titiz davranırım. Bir iş benim olmasını istediğim şekilde yapılmadıysa bozar yeniden yaptırırım. Mükemmellik konusunda takıntılıyım. O nedenle ürettiğimiz her üründe kaliteyi ve mükemmelliği bulabilirsiniz. Dünya pazarlarında başarılı olmamızın nedeni de bu. Mükemmelliğin ayrıntılarda gizli olduğunu bilen bir iş insanı olarak, ayrıntılara da aşırı dikkat ederim." şeklindeki sözleriyle de buna açıklama getiriyor.