İş İnsanı Mehmet Yaşar yeni projeleri ile dijital devrim yapacaklarını açıkladı

Şu anda İngiltere de yaşan ve The Munch, Buy Save, Shenel's ve British Express gibi başarılı ve adından çok söz ettiren markaların yönetiminde bulunan Mehmet Yaşar, yeni projelerine yapacakları yatırım ile Türkiye de eşsiz bir hizmet sunacaklarının da sinyallerini verdi. Her projesi ile adından söz ettirmeyi başaran iş insanının bu defaki projesinin ne üzerine olacağı da büyük merak konusu oldu.

Yeni projesinin İngiltere merkezli olduğunu duyuran Mehmet Yaşar "Projemiz İngiltere merkezli olacak lakin tüm dünya genelinde de kullanılabilecek bir proje olmasını isteyerek yola çıktığımız projemizi evrensel bir uygulama olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Birkaç ay içerisinde lansmanını yapacağımız projemizi bir dijital devrim olarak adlandırıyorum" dedi.

Yeni projesi hakkında pek ayrıntı vermeyen iş insanı Mehmet Yaşar "Projemiz daha önce örnekleri olan ama kullanıcılarına daha farklı bir deneyim seçenekleri sunan bir proje olacaktır. Birkaç ay içerisinde ön gösterime çıkaracağımız projemiz küresel salgın haline gelmiş korona virüs sebebi ile içinde bulunduğumuz pandemi döneminde insanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmalarını sağlayacak bir dijital devrim niteliğinde olacaktır" dedi.