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Son dakika: Kuzey Marmara'da gurur günü! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Son dakika haberine göre 'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açılacak. projeyle ilgili "Bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Kuzey Marmara'da gurur günü! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve 'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açılacak.

Habipler- Hasdal kavşakları ile KMO'nun, Habipler kavşağı üzerinden eski 'ne bağlanarak kuzeyde , güneyde ve 'ya, yine aynı kavşak üzerinden de -Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı 'ne entegre edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların 'un yoğun yerleşim alanlarından 'ne olan ulaşımı da kolaylaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da projeyle ilgili "Bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacak.

Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da cazibesiyle İstanbul coğrafyasına yeni boyut getirecek" dedi.


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