19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Türkiye günlük ortalama 638 iç hat uçuşuyla Avrupa'da 4. sırada yer aldı

, 18 Mayıs'ta icra edilen günlük ortalama 638 iç hat uçuşuyla 'da 4. sırada yer aldı. Öte yandan raporda, 2 hafta öncesine kıyasla iç hat seferlerini yüzde 267 arttırdığı belirtildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Türkiye günlük ortalama 638 iç hat uçuşuyla Avrupa'da 4. sırada yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 18 Mayıs'a ait uçuş trafiği raporuna göre, listede 911 varış/kalkış uçuşla Fransa, 733 uçuşla Norveç ile 715 uçuşla İspanya ilk sıralarda yer aldı.

Raporda, Türkiye'nin iç hatta günlük ortalama 638 uçuşla 4. sırada yer aldığı, 2 hafta öncesine kıyasla iç hat seferlerini yüzde 267 arttırdığı belirtildi.

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