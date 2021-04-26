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Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu: Türkiye’den ilk madeni aldık

maden devi ’in CEO’su , firmanın 10’uncu yılında ’de yeni bir maden aldıklarını duyurdu. Hacıoğlu, ’nın ilçesinde bulunan maden ocağında ilk sondajın 2022’nin şubat ayında yapılacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu: Türkiye’den ilk madeni aldık

Afrika'daki en büyük madencilik firmaları arasına girmeyi başaran Türk maden devi Hacıoğlu Madencilik, Türkiye'deki ilk maden ocağı yatırımını hayata geçiriyor.

Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, firmanın 10'uncu yılında Türkiye'de yeni maden aldıklarını duyurdu.

İLK SONDAJ 2020 ŞUBAT'INDA

Yasin Hacıoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 9 bin 870 hektarlık maden bölgesinde toplamda 5.753.660 kilogram değerli maden rezervi tespit ettiklerini açıkladı.

Başarılı iş adamı, "Kenya'nın Busia bölgesinden sonra Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Türkiye'de ilk maden ocağı rezervimizi işlemeye başlayacağız. Türkiye Madenciler Birliği ile birlikte ilk sondajımızı 2022'nin şubat ayı itibarıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

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