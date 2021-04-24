Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kürtün Ayrım Kavşağı’nın açılışın gerçekleştirdi

"GÜMÜŞHANE'Yİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA, ERZİNCAN, TRABZON VE BAYBURT'A BAĞLADIK"



2003 yılında Gümüşhane'de bölünmüş yol uzunluğu sadece 1 kilometre iken bugün bunu 122 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Gümüşhane'ye son on dokuz yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 257 milyon 682 bin liranın üzerinde kaynak aktardık. Gümüşhane'yi bölünmüş yollarla, Erzincan, Trabzon ve Bayburt'a bağladık. Son on dokuz yılda Gümüşhane'de 183 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, 2 adet tek tüp, 12 adet de çift tüp olmak üzere toplam 18 bin 179 metre uzunluğunda 14 tünel inşa ettik. Bunun yanında yine uzunluğu 203 metrelik 8 adet de köprüyü ilimize kazandırdık. Bugün itibariyle Gümüşhane'de devam eden 3 adet karayolu projesinin toplam maliyeti 2 milyar 325 milyon liranın üzerindedir" ifadelerini kullandı.