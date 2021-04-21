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DİSA Danışmanlık Direktörü Hatice Bakırcı: İnşaat sektöründe yılın 2. yarısı hareketli geçecek

satın alma ve pazarlama direktörü Hatice Bakırcı, “İnşaat sektörü olarak geçtiğimiz son 6 ayda diğer aylara göre daha durgun bir dönem geçirdik. Yılın 2. yarısının hareketli geçeceğini düşünürüm” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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DİSA Danışmanlık Direktörü Hatice Bakırcı: İnşaat sektöründe yılın 2. yarısı hareketli geçecek

Hatice Bakırcı, dolar artışının inşaat sektörüne etkisini değerlendirdi: "Dolar kurundaki artışın etkisiyle ana inşaat malzemeleri olan demir ve çimentoya zam geldi. Demir ve çimentoya gelen zamlar tepkilere neden oldu ve ev fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Ben dolar kurundaki bu artışın kısa süreli olduğunu ve doların tekrar normal seyrine ineceğini düşünüyorum"

Konut fiyatlarını ve talebi değerlendiren Hatice Bakırcı "Konut faizlerinin yüksek olması nedeniyle talebin daha az olduğu bu dönemin geçici olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl konut kredisine yapılan indirimle inşaat sektörü hareketlenmişti. Piyasanın beklentisi yakın zamanda yine konut kredisi faizlerinde bir indirim yapılması yönündedir" dedi.



Disa Danışmanlık şirketinde başarılı işlere imza atan Hatice Bakırcı "Disa Danışmanlık olarak pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde gerekli önlemleri alarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Pandemiye rağmen faaliyetlerimiz genişliyor. Ana faaliyet alanımız olan inşaat sektöründe yaptığımız yatırımlarımıza devam ediyoruz ve 2021 yılında büyüme kaydedeceğiz. 2020 yılında büyüme kaydeden sektörler arasında inşaat sektörü yer aldı. 2020 yılının temmuz ayında düşük kredi faizlerinin etkisiyle konut satış rekoru kırılmıştı. 2021 yılının 3. Çeyreği için de aynı beklenti söz konusudur. Devletimiz tarafından verilecek bir destek paketiyle inşaat sektörü hareketlenecek ve istihdamı artırmaya devam edecek" açıklamalarında bulundu.

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