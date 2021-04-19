Türkiye ilk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı 5'inci ülke oldu

Ukrayna ile ticarette yüzde 15 pay ile Çin ilk sırada yer alırken, yüzde 7,3 ile Polonya 2'nci, yüzde 6,7 ile Almanya 3'üncü, yüzde 6,3 ile Rusya 4'üncü ve yüzde 5,2 ile Türkiye 5'inci oldu.