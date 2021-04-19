Türkiye ilk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı 5'inci ülke oldu
Ukrayna, bu yılın ilk 3 ayında en fazla ticareti Çin ile yaparken, Türkiye 5'inci sırada yer aldı. Ukrayna'nın en fazla ürün ithal ettiği ülkeler 2,3 milyar dolarla Çin, 1,3 milyar dolarla Almanya ve 1,2 milyar dolarla Rusya oldu.
EKONOMİ AA
Ukrayna Devlet Gümrük Servisi'ne göre, Ukrayna, 2021'in ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla ticaret hacmini 3,1 milyar dolar artırarak 28,8 milyar dolara çıkardı.
İlk çeyrekte Ukrayna, 15,1 milyar dolarlık ürün ithal, 137 milyar dolarlık ürün de ihraç etti.
Ukrayna'nın en fazla ürün ithal ettiği ülkeler 2,3 milyar dolarla Çin, 1,3 milyar dolarla Almanya ve 1,2 milyar dolarla Rusya oldu.
Ukrayna'nın en fazla ürün ihraç ettiği ülkeler ise 1,9 milyar dolarla Çin, 1 milyar dolarla Polonya ve 881 milyon dolarla Türkiye olarak kayıtlara geçti.
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