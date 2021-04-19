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Türkiye ilk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı 5'inci ülke oldu

, bu yılın ilk 3 ayında en fazla ticareti ile yaparken, 5'inci sırada yer aldı. Ukrayna'nın en fazla ürün ithal ettiği ülkeler 2,3 milyar dolarla Çin, 1,3 milyar dolarla ve 1,2 milyar dolarla oldu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Türkiye ilk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ticaret yaptığı 5'inci ülke oldu

'ne göre, , 2021'in ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla ticaret hacmini 3,1 milyar dolar artırarak 28,8 milyar dolara çıkardı.

Ukrayna ile ticarette yüzde 15 pay ile ilk sırada yer alırken, yüzde 7,3 ile 2'nci, yüzde 6,7 ile 3'üncü, yüzde 6,3 ile 4'üncü ve yüzde 5,2 ile 5'inci oldu.

İlk çeyrekte Ukrayna, 15,1 milyar dolarlık ürün ithal, 137 milyar dolarlık ürün de ihraç etti.

Ukrayna'nın en fazla ürün ithal ettiği ülkeler 2,3 milyar dolarla Çin, 1,3 milyar dolarla Almanya ve 1,2 milyar dolarla Rusya oldu.

Ukrayna'nın en fazla ürün ihraç ettiği ülkeler ise 1,9 milyar dolarla Çin, 1 milyar dolarla Polonya ve 881 milyon dolarla Türkiye olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte Ukrayna'nın en fazla ihraç ettiği ürünler buğday ve demirli metaller, ithal ettiği ürünler ise mineral yakıtları, petrol ürünleri ve makine aksamları oldu.

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