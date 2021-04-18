Emeklilere müjde! İkramiye zammı için 3 formül

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Ancak bu yıl bir fark olacak. O da ikramiyelere enflasyon artışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti. Üstelik bu yeni zamlı ikramiyelerden bu yıl emekli olan veya bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da yararlanacak. Bu konuda akıllara takılan soruların cevapları şöyle:

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.