Resmi Gazete'de yayımlandı! Gıdada taklit ve tağşişe 545 bin TL ceza

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.