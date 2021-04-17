Resmi Gazete'de yayımlandı! Gıdada taklit ve tağşişe 545 bin TL ceza
Son dakika haberine göre; Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek. Ceza 54 bin liradan az olmayacak, 545 bine kadar çıkacak.
Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, bundan sonra yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.
Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.
GELİRİN YÜZDE 1'I
Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek. Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak.
Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak. Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak. Kanunda öngörülen idari para cezaları, yıllık gayrisafi gelir üzerinden hesaplanacak.
SUÇ DUYURUSU YAPILACAK
Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması halinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezasına hükmedilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi kafa karıştırdı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Ardı ardına açıklamalar...
- Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...
- Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
- 16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...
- AÖL 3. dönem sınavları için kritik... AÖL 3. dönem sınav ne zaman? Sınavlar nasıl, online mı olacak?
- SGK'dan 3 maaş birden alınabilir mi? Kimse bu detayı bilmiyor! İşte o maaştaki dikkat çeken ayrıntı...
- Emeklilerin yüzünü güldürecek! Zam geldi! Kabul edilirse emekliye 1162 TL ödeme yapılacak...
- Altın fiyatlarında sarsacak haraketlilik! Uzman isim uyardı! Yatırımcılar dikkat! Gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?
- "Kan beyinlere sıçrayacak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Gamı kederi bitmiyor...
- Survivor'da diskalifiye furyası! O iki isim topun ucunda! Sakatlıklar baş ağrıttı...
- Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...
- Kargolar, marketler, bakkallar saat kaçta kapanıyor? 16 Nisan bugün kargolar ve marketlerin çalışma saatleri...