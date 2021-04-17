Hasankeyf-2 Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor

DİCLE NEHRİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.