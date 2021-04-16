Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! Akaryakıt, LPG, tütün ve alkol ürünlerinde teminat dönemi

AK Parti'li Altunyaldız, "Teklifle akaryakıt, LPG, tütün ve alkol ürünlerine teminat uygulamasına geçilecek. Bu işe ilk defa girecek olanlardan 10 milyon, halihazırda sürdürenlerden ise 100 milyon liraya kadar, geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar olmak üzere teminat alınması öngörülüyor. Bu teminat özellikle vergi kaçakçılığını ortadan kaldırmayı ve piyasa güvenliğini temin etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Teminatı vermeyen bu alandaki aktörlere 25 bin liradan 1 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası öngörülüyor. Teminat ödenmemesi halinde faaliyet izni verilmeyecek." diye konuştu.

Düzenlemeyle otomasyon sistemleri ve sahte faturaya dönük bir dizi tedbir getirdiklerini anlatan Altunyaldız, bundan sonraki süreçte otomasyon sistemlerini, EPDK tarafından lisanslanacakların kurabileceğine işaret etti.