Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! Akaryakıt, LPG, tütün ve alkol ürünlerinde teminat dönemi
Son dakika haberine göre AK Parti milletvekilleri, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde teminat sistemi uygulanması ile akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Tüm akaryakıt ürünlerinde hem tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti milletvekilleri olarak hazırladıkları Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik öngörüldüğünü belirtti.
Teklifin, sürdürülebilir akaryakıt temini ve güvenli vergi tahsilini amaçladığını söyleyen Altunyaldız, düzenlemeyle kayıt dışılık, vergi ve akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleyi hedeflediklerini kaydetti.
AK Parti'li Altunyaldız, "Teklifle akaryakıt, LPG, tütün ve alkol ürünlerine teminat uygulamasına geçilecek. Bu işe ilk defa girecek olanlardan 10 milyon, halihazırda sürdürenlerden ise 100 milyon liraya kadar, geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar olmak üzere teminat alınması öngörülüyor. Bu teminat özellikle vergi kaçakçılığını ortadan kaldırmayı ve piyasa güvenliğini temin etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Teminatı vermeyen bu alandaki aktörlere 25 bin liradan 1 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası öngörülüyor. Teminat ödenmemesi halinde faaliyet izni verilmeyecek." diye konuştu.
Düzenlemeyle otomasyon sistemleri ve sahte faturaya dönük bir dizi tedbir getirdiklerini anlatan Altunyaldız, bundan sonraki süreçte otomasyon sistemlerini, EPDK tarafından lisanslanacakların kurabileceğine işaret etti.
Ziya Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Otomasyon sistemini vergi kaçakçılığı kapsamına sokuyoruz. Buna ilişkin hürriyeti bağlayıcı cezalar geliyor. Hem sahte fatura düzenlemesi ve bunun dolaşıma sunulması hem de otomasyon sistemlerinin bozulması, erişiminin engellenmesi hususları tespit edildikten sonra doğrudan ilgili vergi müfettiş ya da müfettiş yardımcıları raporlarını düzenleyecek ve bu raporları, Değerlendirme Komisyonu görüşüyle cumhuriyet başsavcılarına iletecekler. Kamu davası için ana raporun bitmesi beklenmeyecek. Hem sahte fatura düzenlenmesi, dolaştırılması hem de otomasyon sistemlerine müdahale edilmesinin tespit edilmesi halinde, incelemenin sonuna kadar bu tesisler hiç kimseye devredilemeyecek. İnceleme bittikten sonra tespit edilen hususun yargı kararıyla ortaya çıkması halinde de lisanslar iptal ediliyor. Otomasyon sisteminin bir başkasına devri için verilecek idari para cezasının da devralan kişi tarafından ödenmesi gerekiyor."
"DAĞITICIDAN DAĞITICIYA AKARYAKIT TİCARETİNE YASAK GETİRİYORUZ"
Altunyaldız, kanun teklifiyle dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticaretine yasak getirildiğini de kaydederek, "Dağıtıcıdan dağıtıcılara ticaret arttığı zaman bu bir anlamda piyasada fiyatın artmasına, tüketicinin mağdur olmasına sebebiyet veriyor. O nedenle dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticaretini kısıtlıyoruz. Tekrarlayanların lisanslarının iptali için hüküm getiriyoruz." dedi.
Akaryakıt yerine geçebilecek, bitkisel veya atık yağlar gibi petrol ikamesi ürünlerin kullanılmasını da kaçakçılık suçları kapsamına aldıklarını bildiren Altunyaldız, teklifle ayrıca EPDK'ye bayi ve dağıtıcıların sahip olmaları gereken teknik özellikler konusunda düzenleme yapma yetki verildiğini söyledi.
Altunyaldız, daha önce yapılan düzenlemelerle fiili akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi bakımından önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "Şimdi de özellikle mali alanda, bir yandan otomasyon sistemlerinde, diğer taraftan sahte fatura düzenleyerek piyasayı ve rekabeti bozan, vergi kaçakçılığına fırsat veren uygulamaların önüne geçmek suretiyle de bu alanı tabiri caizse 360 derece düzenleyerek, hem akaryakıt kaçakçılığını hem vergi kaçakçılığını önlemeyi hem de kayıt dışı ekonomiyi minimize etmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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