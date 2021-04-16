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Bankaların faiz oranları değişti! 16 Nisan TEB, Garanti, Ziraat, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları

Ev yada otomobil almak isteyenler ile acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, uygun kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Koronavirüs salgını sonrası bankaların düşük faizli kampanyaları müşterilerin ceplerini rahatlatmıştı. Kamoanyaların sona ermesinin ardından faiz oranları artırıldı. Peki, TEB, Garanti, Ziraat, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 16 Nisan güncel kredi faiz oranları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Bankaların faiz oranları değişti! 16 Nisan TEB, Garanti, Ziraat, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları

Banka banka kredi faiz oranları ne kadar? Nisan ayı ile birlikte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kredi kampanyalarını araştırıyor. Güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 16 Nisan Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.51

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: %1.32

İhtiyaç kredisi %1.54

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.61

Taşıt kredisi (0km): 1.61

Taşıt kredisi (2. el): 1.59

Konut kredisi: 1,39

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,6

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

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