Bankaların faiz oranları değişti! 16 Nisan TEB, Garanti, Ziraat, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları

Banka banka kredi faiz oranları ne kadar? Nisan ayı ile birlikte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kredi kampanyalarını araştırıyor. Güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 16 Nisan Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.51

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla