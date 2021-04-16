Bankaların faiz oranları değişti! 16 Nisan TEB, Garanti, Ziraat, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları
Ev yada otomobil almak isteyenler ile acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, uygun kredi veren bankalar listesini araştırıyor. Koronavirüs salgını sonrası bankaların düşük faizli kampanyaları müşterilerin ceplerini rahatlatmıştı. Kamoanyaların sona ermesinin ardından faiz oranları artırıldı. Peki, TEB, Garanti, Ziraat, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 16 Nisan güncel kredi faiz oranları...
Banka banka kredi faiz oranları ne kadar? Nisan ayı ile birlikte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kredi kampanyalarını araştırıyor. Güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 16 Nisan Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA kredi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: %1.51
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: %1,54
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,38
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: %1.32
İhtiyaç kredisi %1.54
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.61
Taşıt kredisi (0km): 1.61
Taşıt kredisi (2. el): 1.59
Konut kredisi: 1,39
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankaların faiz oranları değişti! 16 Nisan TEB, Garanti, Ziraat, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları
- Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?
- Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum
- Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...
- Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Galata Wind Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
- Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları
- Cuma hutbesi 16 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni...
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?