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Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nda! TCMB faiz kararı bugün açıklanıyor

Son dakika haberine göre 'nın Nisan faiz kararı için gözler toplantısına çevrildi. Başkanı başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrasında faiz kararı duyurulacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin tamamına yakını, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nda! TCMB faiz kararı bugün açıklanıyor

Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısında. metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor. Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde.

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı bugün (15 Nisan 2021) gerçekleştirilecek. PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.



Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor. 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?
AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

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