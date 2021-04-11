11 Nisan 2021, Pazar
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Bu detayı atlamayın: İstifa ederek tazminatınızı alabilirsiniz!

İstifa ederek tazminatınızı alabilirsiniz... Yasalarımıza göre istifa eden tazminat alamıyor. Tazminat alabilmek için kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım. Fakat bunun bazı istisnaları da yasalarımızda mevcut. Bu istisnalardan birisi de 15 yıllık sigorta süresini ve 10 yıllık prim süresini tamamlamış olmak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Bu detayı atlamayın: İstifa ederek tazminatınızı alabilirsiniz!

Yasalarımıza göre istifa eden tazminat alamıyor. Tazminat alabilmek için kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım.

Fakat bunun bazı istisnaları da yasalarımızda mevcut. Bu istisnalardan birisi de 15 yıllık sigorta süresini ve 10 yıllık prim süresini tamamlamış olmak.

Ancak bunun için 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak gerekiyor. Eğer öncesinde sigortalı olduysanız ve 3600 gün primi tamamladıysanız tazminat alabilirsiniz.

Tabii son iş yerinizde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız da gerekiyor.

YAZI ALMANIZ LAZIM
Bu çalışanlar 'dan 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar.

Bu arada istifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın.

Bu tarihten sonra sigortalı olanların ise 7 bin günü ya da 25 yıl 4500 günü doldurmaları gerekiyor.

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