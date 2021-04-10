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Son dakika: Marketlerde Ramazan fırsatçılığı: 40 ürünün 25'inin fiyatı arttı

Son dakika haberine göre  öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar market raflarında şoke oldu. Gıdada zam düğmesine basıldı. 8 günde marketlerde 40 ürünün 25’inin fiyatı arttı. Üreticimarket fiyat farkı 8 kata kadar ulaştı.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: Marketlerde Ramazan fırsatçılığı: 40 ürünün 25'inin fiyatı arttı

Gıdada öncesi fiyat hareketliliği başladı.

8 günde marketlerde 40 üründen 25'inin fiyatı artarken, üreticiden sofraya fiyat uçurumu 5 kattan 8 kata kadar çıktı.

Genel Başkanı , geçen ay sonuna kıyasla üretici ve market fiyat farkının 8 kata kadar ulaştığını belirterek, "Bir önceki ay üretici market fiyat farkı 5 kata ulaşmıştı. Üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken, tüketicilerimiz pahalıya tüketmektedir" dedi.

30 Mart-7 Nisan arasında geçen 8 günlük süreçte 3 üründe fiyat değişimi görülmezken, 12 üründe azalma, 25 üründe ise fiyat artışı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

FIRSATÇI HORTLADI
"Daha Ramazan girmeden bu artışlar spekülatif faaliyetlerin başladığını gösteriyor. Ramazan ayı fırsatçılığı yapılmamalı, tedbirler zamanında alınmalı."

Marketlerde 8 günde en çok fiyat artışının yüzde 25.87 ile karnabaharda yaşandığını belirten Bayraktar, üretici-market fiyat farkında ilk sırayı ise yüzde 696.59 ile patatesin aldığını söyledi.

Bayraktar, "Bu yıl ve geçen yıl Ramazan öncesindeki fiyatlara göre; markette 33 üründe fiyat artışı, 6 üründe düşüş olmuştur. Geçen yıl Ramazan öncesine göre markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 59.81 ile patateste görülmüştür. En fazla fiyat artışı ise yüzde 75.18 ile sivri biberde yaşandı" dedi.

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