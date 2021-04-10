Son dakika: Marketlerde Ramazan fırsatçılığı: 40 ürünün 25'inin fiyatı arttı

Bayraktar, "Bu yıl ve geçen yıl Ramazan öncesindeki fiyatlara göre; markette 33 üründe fiyat artışı, 6 üründe düşüş olmuştur. Geçen yıl Ramazan öncesine göre markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 59.81 ile patateste görülmüştür. En fazla fiyat artışı ise yüzde 75.18 ile sivri biberde yaşandı" dedi.

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