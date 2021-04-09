SSK ve Bağ-Kur'lular bu fırsatı kaçırmayın: Emekli olamayana toplu ödeme







3600 GÜN İLE MAAŞ GELİYOR

Ülkemizde 3600 gün prim bile emekli ediyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlarda emeklilik için en az 3600 gün gerekiyor.



Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda ise emeklilik için aranan asgari prim sayısı 4500 gün.

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