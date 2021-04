Bitcoin 56 bin TL'ye geriledi altlar sağlam durdu

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Ripple'ın keşfi zorunlu kılma hareketi yargıç tarafından onaylandı. Ripple'ın avukatları, XRP'nin Bitcoin ve Ethereum'a benzer olduğunu iddia ederek, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onlar hakkındaki belgelerini de mahkemeye sunmasını istemişti. Cardano ekosistem girişim fonu (cFund) COTI'ye küresel ödemeler için yatırım hamlesini açıkladı. Bu yeni hareket, her iki tarafın da kullanıcılara yeni ürün ve hizmetler sunmak için iş birliği yaptığı anlamına geliyor. Ayrıca COTI yönetiminin de haberi onayladığını bildirildi. 'CoinShares Physical Litecoin' olarak adlandırılan ürün, Avrupa'da düzenlenmiş bir borsada piyasaya sürülen ilk Litecoin tabanlı yatırım ürünlerinden birisi oldu. Düzenlenmiş SIX İsviçre Borsası'nda "LITE" kodu altında listelenecektir. Her bir LITE birimi, başlangıçta 0.20 LTC (46.95 dolar) ile desteklenerek, yatırımcılara Litecoin ağının yerel varlığına pasif bir şekilde satın alma olanağı sağlayacak.Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, bu yılın başlarında Florida şehrinin hazinesine Bitcoin eklemesini istediğini söyleyerek kriptoya olan ilgisini belirtmişti. Şimdi, Suarez dikkatini Ethereum'a çevirerek şehrin kriptoyu keşfetmesini istiyor. Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin ve Suarez, şehir hizmetlerine odaklanan yeni bir ortak projeye başladıklarını duyurdu."