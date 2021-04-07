Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paylaştı: G-20 Bakanlar toplantısına katıldık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı paylaşımda "G-20 Bakanlar toplantısına katıldık. Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık" ifadelerini kullandı.

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