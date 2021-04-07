07 Nisan 2021, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paylaştı: G-20 Bakanlar toplantısına katıldık

Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı paylaşımda "G-20 Bakanlar toplantısına katıldık. Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paylaştı: G-20 Bakanlar toplantısına katıldık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı paylaşımda "G-20 Bakanlar toplantısına katıldık. Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık" ifadelerini kullandı.

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