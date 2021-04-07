Ekonomide kritik toplantı tamamlandı! İşte alınan kararlar...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından G-20 Bakanlar toplantısına katıldıklarını açıkladı ve toplantıya ait görselleri paylaştı. İşte toplantıda alınan kararlar...
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı paylaşımda G-20 Bakanlar toplantısına katıldıklarını açıkladı.
Bakan Elvan yaptığı paylaşımda toplantıda alınan kararları şu cümlelerle açıkladı:
"G-20 Bakanlar toplantısına katıldık. Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik."
"Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık."
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