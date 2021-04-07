07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomide kritik toplantı tamamlandı! İşte alınan kararlar...

Ekonomide kritik toplantı tamamlandı! İşte alınan kararlar...

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından Bakanlar toplantısına katıldıklarını açıkladı ve toplantıya ait görselleri paylaştı. İşte toplantıda alınan kararlar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
ABONE OL
Ekonomide kritik toplantı tamamlandı! İşte alınan kararlar...

Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı paylaşımda Bakanlar toplantısına katıldıklarını açıkladı.

Bakan Elvan yaptığı paylaşımda toplantıda alınan kararları şu cümlelerle açıkladı:

"G-20 Bakanlar toplantısına katıldık. Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik."

"Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık."

"Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık"

2. el eşya satan ve satın alanlar dikkat! 2. EL EŞYA SATAN VE SATIN ALANLAR DİKKAT!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA