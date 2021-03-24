Elon Musk flaş açıklama: Tesla Bitcoin ile alınabilecek





Fed'in merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmalarının sürdüğüne de dikkat çeken Powell, ancak, bunun gerçekleşebilmesi için Kongre'den, yönetimden ve kamuoyundan daha geniş bir destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Powell ayrıca, Fed'in bu aşamada, dijital para birimine ilişkin bir karar verebilmek için henüz hazır olmadığını ekledi.



Analistlere göre, Bitcoin'in yüzde 7.0 düşüşle 54.000 seviyesine çekilmesiyle birlikte, bir saat içinde vadeli işlem yatırımcılarının 650 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye oldu. Kaldıraçlı işlem yapan bir çok yatırımcı yaşanan sert düşüş nedeniyle zor saatler yaşadı.