Bakan Kurum açıklamıştı! Bina Kimlik Sistemi tüm şehirlerde eş zamanlı olarak başlayacak

Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek bu belge sayesinde, o binaya ilişkin yapı malzemeleri, denetimler ve zemin bilgilerinin de içerisinde yer aldığı tüm veriler görülebilecek ve bu verilerin her vatandaşın ulaşabileceği bir kaynak haline getirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda kullanıcılara göre farklı giriş ve görme ekranı tasarlandı. Vatandaşlar da kendi ekranları üzerinden bu verilere ulaşabilecek.