15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye, 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Türkiye, 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

, dün yapılan günlük uçuş sayısıyla 'da ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'yi, 1211 uçuşla takip etti. Listede üçüncü sırada 1165 uçuşla , dördüncü sırada 1073 uçuşla , beşinci sırada 895 uçuşla , altıncı sırada 696 uçuşla yer aldı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 15.03.2021
ABONE OL
Türkiye, 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, ortalama 1340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, 1211 uçuşla Fransa takip etti.

Listede üçüncü sırada 1165 uçuşla Almanya, dördüncü sırada 1073 uçuşla İspanya, beşinci sırada 895 uçuşla İngiltere, altıncı sırada 696 uçuşla İtalya yer aldı.

Rapora göre, Türkiye'nin çoğunluğu yurt içi olmak üzere günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlenirken Fransa, Almanya ve İsviçre'de ise bir önceki değerlendirmeye göre düşüş görüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA