VakıfBank'tan KOBİ'lere 250 milyon dolarlık yeni destek paketi

Açıklamada aktarılanlara göre, salgın şartlarına uyum sağlamak için iş ortamında çeşitli sağlık önlemleri almış ya da alacak olan, salgın şartlarına uygun dijital ve inovatif çözümler geliştirmiş ya da geliştirecek olan işletmeler destekten faydalanabiliyor. İşyerinin düzenli dezenfekte edilmesi, çalışan sağlığı düzenlemeleri, sosyal mesafeyi iyileştirmek için işyeri ortamında yapılan yenilemeler, salgın önlemlerini veya salgın ortamında dijitalleşme ve otomasyonu artırarak yeni ürün ve hizmetler yaratma, yeni pazarlama kanallarını ve yeni iş çözümlerini hayata geçirmek için yapılar harcamalar bunlar arasında yer alıyor.