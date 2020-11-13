Son dakika: Bakan Dönmez: Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, "Fatih, Tuna-1'den sonra Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1'de yeni sondajına başladı ve şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indik. Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

KADIKÖY AÇIKLARINA DEMİRLEDİ

Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı. Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.

BAKAN DÖNMEZ DE TÖRENE KATILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisine ilişkin olarak "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor! Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak." dedi.

Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor!..



Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak.#KaradenizdeKanuniDevri pic.twitter.com/cEw2A0ISiy

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 13, 2020

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