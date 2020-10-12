Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Yerli yatırımcı sayısı üst üste 14 aydır yükseliyor

EN ÇOK BÜYÜK YATIRIMCININ PORTFÖYÜ ARTTI

MKK verilerine göre, eylülde Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 8,8 artışla 608 milyar 139 milyon liraya yükselirken, aynı dönemde yatırımcı sayısı 67 bin 832 artarak 1 milyon 761 bin 546'ya ulaştı.

Yerli yatırımcıların portföy değeri eylülde yüzde 15,8 artışla 315 milyar 401 milyona çıktı. Bu dönemdeki yatırımcı sayısı da 1 milyon 750 bin 149 oldu. Yatırımcı sayısı, 194 artan yabancı yatırımcının portföy değeri ise yüzde 2,2 yükselişle 292 milyar 738 milyon liraya yükseldi.

MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, yerli yatırımcılar arasında eylülde portföy değeri en çok artan grup yüzde 17,7 ile 1 milyon lira ve üstü portföye sahip bulunanlar oldu. Söz konusu grubun portföy değeri, eylülde 200,4 milyar liradan yaklaşık 236 milyar liraya çıktı.

1 milyon lira ve üzeri portföye sahip olanlar, yatırımcı sayısında da yüzde 17,4'lük artışla en iyi performansı sergilerken, onu yüzde 11,5 yükselişle 100 bin ila 1 milyon liralık portföye sahip olanlar izledi.

Yabancı yatırımcıların 292 milyar 738 milyon liralık portföyünün 292 milyar 204 milyon liralık kısmını 1 milyon lira ve üzeri portföy grubu oluşturdu. Bu gruptaki yatırımcı sayısı eylülde 12 artarak 2 bin 266'ya çıktı.