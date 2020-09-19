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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı açılıyor! Başkan Erdoğan da video konferans ile katılacak

Son dakika haberine göre 'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi Başkan 'ın video konferans ile katılacağı törenle bugün açılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı açılıyor! Başkan Erdoğan da video konferans ile katılacak

400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit kavşakları arasındaki kesimi bugün törenle açılacak. Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası da gece yarısından itibaren araç trafiğine hizmet verecek.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile uluslararası yol güzergahındaki İstanbul'un trafik yükü azalacak.

Bugün Kurtköy-Akyazı arasında yer alan 43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesim hizmete açılacak. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesimi 321,2 kilometreye ulaşmış olacak.

YENİ ALTERNATİF YOL OLUŞTURULMUŞ OLACAK
Gebze-İzmit Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni ulaşım alternatifi oluşturulacak. İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkinde İzmit'e ve İzmit-Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek.

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