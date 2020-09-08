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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Son dakika haberine göre , , "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi.

ÖDEMELER PTT ARACILIĞIYLA YAPILACAK
Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

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