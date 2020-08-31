ÖTV düzenlemesinden etkilenmeyen araçlar dikkat çekiyor! FİAT güncel fiyat listesini duyurdu! Egea, Fiorino, Panda...
FİAT ÖTV düzenlemesi sonrasında güncel fiyat listesini açıkladı. Yerli üretime teşvik amacıyla yapılan düzenleme sonrasında FİAT birçok modelinde fiyat indirimine gitti. Araba almak isteyenlerin merakla beklediği FİAT 2020 güncel fiyat listesi araştırılmaya başladı. Peki, FİAT güncel fiyat listesini duyurdu! Egea, Fiorino, Panda...
Fiat yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında 2020 güncel fiyat listesini açıkladı. Fiat Egea, Fiorino, Fiorino Panaroma ve Panda modellerinde fiyatlarında büyük oranda indirime gitti. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. İşte, ÖTV sonrası FİAT güncel fiyat listesi...
FIAT FİYAT LİSTESİ 2020! (SIFIR ARAÇ FİYATLARI)
FIAT EGEA
- Easy 1.4 Fire 95: 106.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 133.367 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 178.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 121.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 144.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 181.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 181.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 125.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 153.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 185.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 185.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 189.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 189.900 TL
FIAT 500
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 142.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 154.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 162.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 162.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 172.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 180.900 TL
FIAT 500L
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 154.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 194.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 164.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 204.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 209.900 TL
FIAT 500X
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 185.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 216.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 226.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 288.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 283.200 TL
FIAT PANDA
- Urban 1.2 69 HP: 110.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 123.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 155.900 TL
FIAT FIORINO
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 152.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 165.900 TL
FIAT DOBLO PANORAMA
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 183.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 192.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 197.900 TL