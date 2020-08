Fiat yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında 2020 güncel fiyat listesini açıkladı. Fiat Egea, Fiorino, Fiorino Panaroma ve Panda modellerinde fiyatlarında büyük oranda indirime gitti. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. İşte, ÖTV sonrası FİAT güncel fiyat listesi...

FIAT FİYAT LİSTESİ 2020! (SIFIR ARAÇ FİYATLARI)

FIAT EGEA

- Easy 1.4 Fire 95: 106.900 TL

- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 133.367 TL

- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 178.900 TL

- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 121.800 TL

- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 144.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 181.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 181.900 TL

- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 125.700 TL

- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 153.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 185.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 185.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 189.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 189.900 TL