Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar merakla bekliyordu

Küresel piyasaların odağında bulunan, ABD Merkez Bankası'nın 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları dün akşam yayımlandı. Tutanaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ABD ve yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyet üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilerek, "Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

New York borsası, Fed tutanaklarının ardından günü düşüşle tamamlarken, teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri, borsa tarihinde bir ilke imza attı ve 2 trilyon dolara ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.