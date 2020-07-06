Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Carrefour büyükbaş, küçükbaş fiyatları kaç para?
Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı için artık geri sayıma geçildi. Milyonlarca Müslüman kurban kesme ibadetini yerine getirecek. Bütçeye uygun kurbanlıklar için sorgulama yapılmaya başlandı. Büyükbaş ve küçükbaşlarını internet üzerinden almak isteyenler Carrefour'un kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Carrefour büyükbaş, küçükbaş fiyatları kaç para? İşte detaylar...
Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Carrefour büyükbaş, küçükbaş fiyatları kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca Müslüman kurban kesme ibadetini yerine getirecek. Bütçeye uygun kurbanlıklar için sorgulama yapılmaya başlandı. Büyükbaş ve küçükbaşlarını internet üzerinden almak isteyenler Carrefour'un kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Peki, Carrefour kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 Carrefour büyükbaş, küçükbaş fiyatları kaç para? İşte detaylar...
2020 CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
2020 yılında Carrefour'da büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 1.690 lira oldu. En az 18 kilo kurbanlık kıvırcık koç fiyatı ise 1.540 lira olacak. Axcess ile ödemelerde anında 100 lira indirim yapılacak ve kurbanlık 4 gün içinde teslim edilecek.
A101 KURBANLIK FİYATLARI 2020
Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL
Açıklama:
Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.
Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.
Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.
Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
YOLCUNUN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?
Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.
Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi', V, 63).
Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 383).
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