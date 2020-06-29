Son dakika: Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika haberine göre... Akaryakıt ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş, motorine ise 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Akaryakıta çifte indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinde 17, benzinde 12 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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