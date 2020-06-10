10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre  Genel Müdürü Ekşi, "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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THY'NİN YURT DIŞI UÇUŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.

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