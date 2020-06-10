Son dakika: THY'nin yurt dışı uçuş tarihi belli oldu
Son dakika haberine göre THY Genel Müdürü Ekşi, "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.
THY Genel Müdürü Ekşi: "Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor. Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye WEB sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz." dedi.
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