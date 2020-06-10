10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberleri... Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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