THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuş için hatıra biletleri oluşturdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığını duyurdu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuş için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığını duyurdu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek ve "TK1919" sefer sayısı ile icra edilecek uçuşla ilgili geri sayım başladı.
THY'nin tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu.
Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı.
THY Basın Müşaviri Üstün, Twitter'dan 19 Mayıs'taki anlamlı seferlerle ilgili paylaşımda bulundu.
Üstün, "#TarihiYolculuk'ta 2,5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de 'http://tarihiyolculuk.com'dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım." ifadelerini kullandı.
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