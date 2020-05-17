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THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu

Türk Hava Yolları, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuş için hatıra biletleri oluşturdu. Türk Hava Yolları , hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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2,5 MİLYONU AŞKIN KİŞİ HATIRA BİLETİ OLUŞTURDU

Türk Hava Yolları , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuş için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığını duyurdu.

'ün 'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de 'dan 'a düzenlenecek ve "TK1919" sefer sayısı ile icra edilecek uçuşla ilgili geri sayım başladı.

'nin tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu.

Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı.

THY Basın Müşaviri Üstün, Twitter'dan 19 Mayıs'taki anlamlı seferlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Üstün, "#TarihiYolculuk'ta 2,5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm 'ye yer var. Siz de 'http://tarihiyolculuk.com'dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım." ifadelerini kullandı.

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