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Son dakika: Altın ne kadar? Gram altın ne kadar olur? | 7 Mart 2020 Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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ALTIN NE KADAR OLUR?

Son dakika haberi... Corona virüs (Covid-19) ile piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Altın yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelendi. Peki, altın fiyatı ne kadar? ne kadar?Altın fiyatları ne kadar olur? kaç TL'yi görür? İşte ayrıntılar…

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan , günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 361,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 364,1 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 357 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 586 lira, Cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılıyor.

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