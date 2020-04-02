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Sabah yazarından FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal'a sert tepki!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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SABAH YAZARINDAN FATİH PORTAKAL'A SERT TEPKİ!

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