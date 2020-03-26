Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması
Son dakika haberi... Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte" denildi.SON DAKİKA HABERİ: Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir.Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize Koronavirüsten daha çok zarar vermektedir" ifadelerine yer verildi.
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