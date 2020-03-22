Son dakika: Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Koronavirüs Mısır'da da can aldı. Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Mısır Ordusu komutanlarından General Khaled Shaltout, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Tüm dünyada korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ordu komutanlarından General Khaled Shaltout'un korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi. Ordu yetkilileri, açıklamada korona virüse karşı başlatılan çalışmalar sırasında Shaltout'un virüse yakalandığı aktardı.
Mısır'da toplam korona virüs vakası 327'ye, hayatını kaybedenler ise 33'e yükseldi.
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