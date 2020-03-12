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Son dakika: Bakan Akar'dan çok net İdlib mesajı: Ateşkes bozulursa canlarını yakarız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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BAKAN AKAR'DAN ÇOK NET İDLİB MESAJI!

Son dakika haberine göre 'deki ile ilgili konuşan Akar, " heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik." dedi.

Hulusi Akar, 'deki ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık.

Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik.

İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde 'le koordineli operasyonunda 'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi

Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak."

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