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Son dakika: Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2019
6 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERDİ!

Almanya’nın en büyük bankası tasarruf tedbirleri kapsamında 6 bin kişinin işine son verirken, aynı zamanda 300 şubesini de kapatacağını açıkladı.

, maliyetlerini düşürebilmek amacıyla alınacak yeni tasarruf tedbirleri kapsamında 6 bin kişinin işten çıkartıldığını, 300 şubenin de kapatılacağını açıkladı. Özel Müşteri İşleri bölümü başkanı Manfred Knof, tasarruf için daha önce planlanan 600 milyon Euro tasarruf rakamını 2022 yılına kadar 1 milyar Euro seviyesine çıkaracaklarını açıkladı. Banka genelinde kemer sıkma politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Knof, Deutsche Bank'a bağlı olan Postbank'ın şubelerinde de azalmaya giderek 200 milyonluk tasarruf yapmayı planladıklarını duyurdu.

2022 YILINA KADAR 18 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLACAK

Toplamda 91 bin çalışanı bulunan Deutsche Bank'ın aldığı tasarruf tedbirleri kapsamında 2022 yılına kadar 18 bin çalışan işten çıkarılacak. Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, tasarruf tedbirleri ile birlikte yeniden hizmet ağırlıklı bir yapılanmaya gidildiğini belirterek, "Müşterinin ihtiyaçlarına göre müşterilerimizin bizi istedikleri yerde olacağız. Gelecek de artık kısa vadeli karlarla ilgili değil, yalnızca sürdürülebilir büyüme ile ilgili olmalıdır" sözleriyle Deutsche Bank'ın yeni stratejisini açıkladı.

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