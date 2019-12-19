Doları tahtından indirecek hamle! İlk kez Başkan Erdoğan söylemişti

ABD'nin doları adeta bir silah olarak kullanarak diğer ülkelere baskı uygulaması, dünyayı harekete geçirdi. Başkan Erdoğan'ın da daha önceden bahsettiği "milli parayla ticaret" konusu bir kez daha masaya geldi. Rusya, Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın en büyük ticari güçleri yerel para üzerinden ticaret yapmak için çalışmalara başladı.

ABD'nin başta ticari ortakları olmak üzere birçok ülkeye karşı silah olarak kullandığı dolara karı bazı ülkeler, çözüm yolları arıyor.

ABD yaptırım ve ekonomik saldırılarına karşı durmak isteyen yönetimler, ulusal para birimi kullanımını yaygınlaştırarak ABD'nin baskı aracı olarak kullandığı doların etkisini kırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki "Kuala Lumpur Zirvesi"nde, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısının ''Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü'' başlıklı oturumuna iştirak etti.

Erdoğan buradaki konuşmasında da milli para ile ticaretin önemine dikkat çekerek, ''Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Malumunuz, bir süredir ikili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkati çekiyoruz. Kendi ödeme sistemlerimizin olmayışı finans piyasalarımızı şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hale getiriyor." dedi.

Erdoğan, ''Bunu engellemek amacıyla Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

RUSYA-ÇİN GİRİŞİMİ

Bu girişimler kapsamında Haziran 2019'da, Rusya Maliye Bakanı Anton Siuanov ve Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang, karşılıklı ödemelerde dolar yerine ulusal para birimine geçiş yapmak üzere hükümetler arası bir anlaşma imzaladı.

Rus yetkililerden yapılan açıklamada, Rusya ile Çinli işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde, ulusal para birimleri ödemeleri için yeni mekanizmaların zaten geliştirildiği belirtilmişti.

BİR HAMLE DE RUSYA İLE TÜRKİYE'DEN

Ekim 2019'da, Rusya ve Türkiye arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla anlaşma imzalandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arasındaki ticarette kademeli olarak ruble ve lira kullanımının artırılacağı kaydedildi.

Anlaşma sayesinde Türk bankalarının Rusya'nın SWIFT alternatifi SPFS'ye (Mali Mesajlaşma Sistemi) bağlantısının ve Rus MIR kartının Türkiye'de kullanımının genişletileceği belirtildi.

Rusya daha önce Çin, Vietnam ve Türkiye de dahil olmak üzere ulusal para birimleri cinsinden ticarete geçişi kabul etmişti.

S-400'LER RUBLE İLE ALINDI

Rusya ve Hindistan'ın S-400 füze savunma sistemlerinin satış kontratı ruble üzerinden imzalandı. Rus uzmanlar, Washington'un yaptırım politikasını ağırlaştırmaya devam etmesi durumunda ülkelerin askeri anlaşmaları ulusal para birimleri üzerinden imzalama uygulamasının yaygın bir hal alacağını belirtmişti.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında Hindistan ile serbest ticaret anlaşması için yakın gelecekte bir anlaşma taslağı hazırlanmasına ilişkin ilk müzakere turunun başlayacağını açıkladı.

Putin açıklamasında, Hindistan ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak istediklerini vurguladı.

ERDOĞAN: ÇARE MİLLİ PARA

Kasım 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nda İslam ülklerine, ''Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir.'' şeklinde seslendi.

İslam ülkelerinin aralarındaki ticareti artırması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ''Ticaretimizi ne kadar artırırsak o kadar güçlü oluruz. Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok, aksi halde döviz kuru altında eziliriz.'' ifadelerini kullanmıştı.