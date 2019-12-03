ABD'nin vergi misillemesi Fransa'yı karıştırdı
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Le Maire, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi planlamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
"ABD'den önemli müttefiki Fransa ve Avrupa'ya karşı beklediğimiz bir davranış değil." ifadesini kullanan Le Maire, ülkesinin internet devlerine getirdiği vergiyle mali konularda adaleti sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Le Maire, söz konusu vergi için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde bir çözüm bulma konusunda ABD'nin tavrını belirlemesini beklediklerini dile getirdi.
Bu konuda çatışmadan kaçınılması gerektiğini ve bunun ticarete fayda sağlamayacağını vurgulayan Le Maire, ABD'nin Fransa'ya yaptırım getirmesi durumunda Avrupa Birliği'nin buna cevap vereceğini belirtti.
Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runache de söz konusu vergi hususunda ülkesinin "hırçın" davranacağını ifade ederek, ABD'yi OECD bünyesinde çözüm bulmayı reddetmekle suçladı. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı ABD'li teknoloji firmalarına getirdiği verginin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirmişti.
Lighthizer, söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini ve 6-7 Ocak'ta konuyla ilgili oturumlar düzenleyeceklerini belirtmişti.
ABD, Fransa'nın getirdiği söz konusu verginin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğunu savunmuş, ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
İNTERNET DEVLERİNE FRANSA'DA YÜZDE 3 VERGİ
Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz'da onaylamıştı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.
Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak. Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya, bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.
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