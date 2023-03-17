YÖKDİL bu hafta mı, ne zaman, saat kaçta? Sınav süresi ne kadar? İngilizce, Arapça... 2023 YÖKDİL/1 giriş belgesi ekranı
YÖKDİL sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı depremin ardından ertelenen sınav 26 Mart pazar günü gerçekleşecek. Haftaya sınava girecek olan öğrenciler detaylarını araştırarak, giriş belgelerine erişmeye çalışıyorlar. Peki YÖKDİL bu hafta mı, saat kaçta? Sınav kaç dakika sürüyor?
YÖKDİL/1 2023 deprem nedeniyle ertelenmişti. Binlerce öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki YÖKDİL bu hafta mı, ne zaman, saat kaçta? Sınav süresi ne kadar? İşte 2023 YÖKDİL/1 giriş belgesi ekranı...
YÖKDİL/1 HANGİ GÜN?
2023-YÖKDİL/1 Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
SINAV SAATİ VE SÜRESİ
2023-YÖKDİL/1 sınavında; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında sorular sorulacaktır.
Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.
ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN ERTELEME AÇIKLAMASI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, "ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023- YÖKDİL/1sınavı yapılmayacaktır. 2023-YÖKDİL/1sınavına Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir.
2023-YÖKDİL/1sınavına başvuran tüm adaylar, 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında 6 Mart 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde; sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır." sözleri kullanıldı.
YÖKDİL SINAVA GİRİŞ BELGESİ
ÖSYM'den YÖKDİL sınav giriş yerleriyle ilgili gelen açıklama şu şekilde;
26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Mart 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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