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TYT Akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer doğru-yanlış yazım soru, cevapları! YKS Uyur gezer nasıl yazılır?

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Giriş Tarihi: 17.06.2023
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TYT Akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer doğru-yanlış yazım soru, cevapları! YKS Uyur gezer nasıl yazılır?

Akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer doğru-yanlış yazım sorusunun cevabı merak ediliyor. Her yıl üniversite sınavında kelimelerin doğru yazılışına ilişkin soru gelmektedir. Bu yıl TYT sınavının ardından kelimelerin doğru yazımı araşmtırılmaya başladı. Peki YKS uyur gezer nasıl yazılır?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin gerçekleşmesinin hemen ardından öğrenciler en çok kafa karıştıran soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Aralarından en çok merak edilenlerden biri ise uyur gezer, akşamüzeri, yanı başında, akşam üstü, bilinç altı, karga burnu, basınç ölçer gibi kelimlerin nasıl yazıldığı oldu. İşte cevaplar...

İŞTE DOĞRU YAZILIŞLARI

Uyurgezer

Akşamüstü

Akşamüzeri

Yanı başında

Bilinçaltı

Kargaburnu

Basınçölçer

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