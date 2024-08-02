YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? Üniversite ek tercihler ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih maratonu başladı. Binlerce aday, hayallerindeki üniversitelere adım atmak için son günlerde tercihlerini titizlikle yapıyor. Bu süre zarfında TYT, AYT ve YDT puanlarına göre hangi programların uygun olduğunu değerlendirmek önem taşıyor. Peki, YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? Üniversite ek tercihler ne zaman? İşte detaylar!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sonuçları sonrası üniversite tercihleri için heyecanlı bir dönem başlamıştı. Adaylar, tercihlerini yaparken sınav sonuçlarını, üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjanlarını göz önünde bulundurması gerekiyor. Peki, YKS tercihlerinde son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite ek tercihler ne zaman? İşte detaylar!
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
YKS tercih süreci, ÖSYM'nin online sistemleri üzerinden yürütülüyor. Adaylar, 25 Temmuz'dan itibaren tercihlerini yapmaya başladılar ve süreç, bugün saat 23.59'da sona erecek.
Tercih yapma süresinin dolmasına saatler kala, adayların son kontrollerini yapmaları ve tercihlerini onaylamaları gerekiyor.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Üniversiteye giriş sürecinde ek tercihlerin tarihleriyle ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ: PUANLAR VE SIRALAMALAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
2023 yılında belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları, bu yılın tercihlerinde de önemli bir yol gösterici. Adaylar, hedefledikleri programların güncel taban puanlarına ve kontenjan bilgilerine YÖK Atlas üzerinden ulaşabilirler. Bu bilgiler, tercih listelerini şekillendirirken kritik rol oynayacak.
ÖSYM ve YÖK, adayların tercih sürecini kolaylaştırmak için çeşitli araçlar sunuyor. YKS Tercih Kılavuzu, adaylara tercih sürecinde izleyecekleri adımları detaylı bir şekilde açıklıyor. Ayrıca YÖK Atlas Tercih Robotu, adayların puan türlerine göre en uygun üniversiteleri bulmalarına yardımcı oluyor. Bu araçlar, tercihlerinizi bilinçli ve doğru bir şekilde yapmanız için büyük önem taşıyor.
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