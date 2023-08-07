YKS tercih sonuçları ÖSYM ais sayfası! YKS tercihleri bitti mi? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Üniversite tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu sonrasında binlerce öğrenci üniversite tercihini yapmaya başladı. YKS tercihleri bilindiği üzere ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuç tarihi...