YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?
"YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023)'ün sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puan durumlarına göre istedikleri üniversiteye yerleşebilmek için tercih işlemlerini tamamladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?
"YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre YKS tercihleri için verilen sürenin sonuna gelindi. Adaylar tercih sonuçları için heyecanlı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapıldı.
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?
- AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye ilk 10'a göz kırptı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor...
- Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! Duyuru az önce geldi! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...
- Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...
- Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL
- "Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin'e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...
- Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listelendi! 2023'te de Türkiye devleri geride bıraktı!
- Hamam böceğini yerle yeksan eden bitki! Kimyasal ilaçları çöpe atın! Evde yapılacak garantili çözüm!
- Mevduat faiz oranları şipşak değişti! Ağustos ayına özel yeni rakamlar!
- 2. torba yasayla 2'si 1 arada emeklilik çarkı! 2000-2007-2009 sonrası SSK, Bağkur'luya yeşil ışık yandı! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...