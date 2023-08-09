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YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023
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YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos’ta açıklanır mı?

"YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023)'ün sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puan durumlarına göre istedikleri üniversiteye yerleşebilmek için tercih işlemlerini tamamladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?

"YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre YKS tercihleri için verilen sürenin sonuna gelindi. Adaylar tercih sonuçları için heyecanlı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapıldı.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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