YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? Üniversite 2- 4 yıllık taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yapmıştı.