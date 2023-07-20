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YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? Üniversite 2- 4 yıllık taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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YKS TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? Üniversite 2- 4 yıllık taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

"Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanması sonrası gözler, tercih tarihine çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tercih tarihleri hakkında açıklama yaptı. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

YKS sonuçları son dakika açıklandı.. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınav sonuçlarının ardından tercih süreci hakkında detaylar merak konusu oldu. .ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, merak edilen tercih tarihini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM ÖN KILAVUZU YAYINLADI!

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM SON DAKİKA: YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçlarının ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS TERCİH SÜRECİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.

YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yapmıştı.

2023 YKS BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde),

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar (Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi -Konya)

Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar),

Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır (Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul) olduğunu açıkladı.

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