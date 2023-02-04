YKS TABAN PUANLARI VE ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI 2023 | 2 - 4 yıllık en düşük puanlar belli oldu mu? Üniversite kontenjanları, taban - tavan puanları...

ÖSYM YKS KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak.

Öğrenciler tercih ekranında Program kodu, Fakülte/Yüksekokul adı, program adı, puan türü, genel kontenjan, en küçük puan, en yüksek puan gibi kriterlere dikkate ederek tercihlerini şekillendirecek.

Henüz yeni tercih takvimi belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 18 Temmuz'da erişime açılmış tercihler ise 27 Temmuz'da başlamıştı.